Morte Singh: Avs, ‘basta schiavismo e caporalato’

Roma, 22 giu. “Siamo qui per dire basta all’ingiustizia, siamo qui per dire basta alla disumanità, siamo qui per dire basta allo schiavismo”. Lo ha affermato il deputato di Verdi e Sinistra e coordinatore della Direzione nazionale Filiberto Zaratti, durante la manifestazione organizzata a Latina dalla Flai-Cgil. “Tutti sappiamo che la pratica veramente criminale del caporalato esiste nel nostro Paese e ci sono certamente gli strumenti per fermarla, perché non è così difficile andare a fermare la mattina quelli che raccolgono i lavoratori per portarli nei campi e pagarli, quando li pagano, 4 euro all’ora”. “Nel 2024 -ha concluso Benedetta Scuderi, portavoce dei Verdi Europei- c’è ancora lo schiavismo, c’è ancora il caporalato e si muore ancora tantissimo di lavoro”.

