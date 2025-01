Morte sospetta di giovane studente, violente proteste in Cina

agenzia

Autorità dello Shaanxi accusate di insabbiamento indagini

ROMA, 12 GEN – Violente proteste sono scoppiate in Cina dopo che la morte di uno studente adolescente ha scatenato accuse di insabbiamento delle indagini da parte delle autorità, riporta la Cnn, che cita video ripresi nella regione nord-occidentale dello Shaanxi. Nei video si vedono decine di manifestanti affrontare un muro di poliziotti in assetto antisommossa fuori dalla Pucheng Vocational Technical School, con alcuni che lanciano manganelli e altri oggetti verso gli agenti. In risposta, la polizia ha picchiato alcuni manifestanti, gettandone altri a terra. Il giovane studente, Dang, è morto il 2 gennaio scorso. Le autorità locali di Pucheng affermano che è caduto da una finestra del suo dormitorio, ma l’organizzazione Human Rights in China ha riferito di “circostanze sospette”, tra cui testimonianze di “segni di lotta nel dormitorio di Dang” e l’ipotesi che sia stato “spinto dal tetto”. E poi ci sono le accuse della famiglia dello studente, secondo cui le foto sul suo cellulare sono state cancellate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA