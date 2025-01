Morto a 3 anni, la Procura di Bolzano ipotizza l’omicidio

agenzia

Aveva ematomi e lesioni cerebrali, indagato uno dei due genitori

BOLZANO, 24 GEN – La Procura di Bolzano indaga per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti dopo la morte di un bambino di 3 anni residente a Brunico. Il piccolo è morto il 26 dicembre scorso in ospedale, dove si trovava dal 23. I Carabinieri di Brunico erano intervenuti per prestare soccorso e le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi. Il personale medico in ospedale aveva segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul corpo, manifestando dubbi in ordine al fatto che lo stesso sia stato vittima di maltrattamenti e che le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero conseguenza di atti dolosi. Uno dei due genitori, quello che si trovava in casa quando il piccolo è stato soccorso, è indagato. L’autopsia è stata svolta e si attendono i risultati.

