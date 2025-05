Morto a 71 anni Enzo Giordano, il proprietario di Varenne

agenzia

Roma, 2 mag. – E’ morto a 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne. A dare il triste annuncio Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, rispettivamente manager e driver di Varenne. “Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci annunciano con profondo dolore la scomparsa di Enzo Giordano, figura centrale della loro vita personale e professionale, con cui hanno condiviso un percorso straordinario legato alla carriera di Varenne. Un legame profondo, nato e cresciuto nel tempo, li ha portati a costituire una vera e propria famiglia attorno alla figura del Capitano Varenne, vivendo insieme esperienze uniche in tutto il mondo. La relazione con Enzo Giordano ha rappresentato molto più di una collaborazione: è stata una condivisione autentica di vita, passione e dedizione”.