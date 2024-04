Morto al concerto dei Subsonica, fermato un uomo

agenzia

Vittima sarebbe caduta per le scale dopo aver ricevuto un colpo

FIRENZE, 13 APR – Un uomo è stato fermato dalla polizia per la morte di Antonio Morra, il 47enne deceduto all’ospedale fiorentino di Careggi l’altro notte: da quanto ricostruito l’uomo sarebbe caduto per la scale del Mandela forum a Firenze, al dove era andato con la moglie per il concerto dei Subsonica, dopo aver ricevuto un colpo. E’ quanto si apprende nell’ambito delle indagini. Omicidio preterintenzionale l’ipotesi di reato.

