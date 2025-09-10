Morto bimbo rimasto schiacciato da trave in un parco

agenzia

Piccolo era stato portato da Vibo a Roma. Inutili 2 interventi

VIBO VALENTIA, 10 SET – Non ce l’ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco urbano di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato. Il quadro clinico sembrava essere migliorato dopo il secondo intervento chirurgico eseguito al Bambino Gesù di Roma, dopo essere stato trasferito da Vibo a bordo di un aereo militare, ma è precipitato nelle ultime ore. All’ospedale di Vibo, i medici avevano sottoposto il piccolo ad un primo intervento riuscendo a tamponare l’emorragia ma, vista la gravità delle condizioni, era stato deciso il trasferimento nel centro specializzato della Capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA