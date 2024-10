Morto in stage, Procura accoglie patteggiamento azienda

agenzia

La famiglia, risarcita, non si è costituita parte civile

UDINE, 16 OTT – La pubblica accusa, nell’udienza di fronte al Gup, per la morte di Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto il 21 gennaio del 2022 in un incidente nello stabilimento della Burimec di Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage, ha accettato la proposta di patteggiamento avanzata dall’azienda attraverso il suo legale rappresentante Pietro Schneider, che prevede una pena di 3 anni e una sanzione pecuniaria di 20 mila euro. Sono stati invece chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione per Claudio Morandini, l’operaio che quel giorno lavorava con la vittima, e 2 anni per Emanuele De Cillia, il tutor aziendale che era stato affiancato allo studente. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, violazione delle norme antinfortunistiche e omissione di controllo. Il processo è stato aggiornato al 29 ottobre per repliche e sentenza. La famiglia di Lorenzo non si è costituita nel procedimento penale: è stata risarcita in sede civile.

