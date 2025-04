Morto l’ex calciatore colombiano del Parma, Jorge Bolaño

agenzia

Stroncato da una patologia cardiaca all'età di 47 anni

BOGOTA, 07 APR – Jorge Bolaño, ex giocatore della nazionale colombiana e dei club italiani Parma, Sampdoria, Lecce e Modena, è morto all’età di 47 anni per una patologia cardiaca mentre si stava godendo una festa in famiglia nella città di Cúcuta. Dopo aver debuttato con lo Junior de Barranquilla nel 1993, nel 1999 venne ingaggiato dal Parma, dove giocò per sette stagioni. Passò poi alla Sampdoria e al Lecce e concluse la sua carriera internazionale con il Modena. Il suo rientro nel calcio colombiano avvenne nel 2010, al Cúcuta Deportivo, dove concluse la sua carriera tre anni dopo. Fino all’anno scorso faceva parte della squadra tecnica della nazionale giovanile colombiana Under 17. “La scomparsa di Jorge Bolaño lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità di calciatore e allenatore continuerà a vivere nella memoria dello sport colombiano”, ha affermato la Federazione calcistica colombiana.

