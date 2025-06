Morto Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi

agenzia

Aveva 14 anni. Trovò sei sopravvissuti sotto le macerie

GENOVA, 26 GIU – Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l’inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio , Night Spirit ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un anziano di 87 anni, ipovedente, sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova. Ma soprattutto Night è stato in prima linea subito dopo il crollo del Ponte Morandi: dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato fatto scendere nel greto del fiume con una “pescaggina” di fortuna e, pur ferendosi le zampe su vetri e lamiere, ha trovato altri tre sopravvissuti. Night Spirit, cane poliziotto, è morto e da oggi, scrive in un commosso comunicato la Polizia di Stato di Genova “correrà sul ponte dell’arcobaleno”.

