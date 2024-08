agenzia

'I reattori sono in fase di spegnimento a freddo'

ROMA, 11 AGO – “Tutti e sei i reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, sono in fase di spegnimento a freddo, quindi non c’è nessun rischio di esplosione”. Lo ha reso noto il governatore installato dalle autorità di Mosca secondo l’agenzia russa Tass.

