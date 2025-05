Mosca, ‘abbattuti 112 droni in tre ore, 6 verso capitale’

agenzia

ROMA, 28 MAG – In sole tre ore, le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 112 droni ucraini in diverse regioni del Paese. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Contemporaneamente, il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha scritto su Telegram che “le difese aeree del ministero della Difesa hanno abbattuto quattro droni diretti a Mosca”, per poi aggiungere dieci minuti dopo che altri due droni diretti sulla capitale sono stati distrutti. Lo riporta la Tass.

