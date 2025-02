Mosca, abbattuti 36 droni in quattro regioni durante la notte

agenzia

Nella regione di Volgograd attaccata una raffineria di petrolio

ROMA, 08 FEB – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 36 droni ucraini in quattro regioni della Russia. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. “Diciotto – specifica la nota – sono stati abbattuti sul territorio della regione di Rostov; 11 sono stati intercettati sul territorio della regione di Volgograd; 5 sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod e 2 su quello di Krasnodar” Nella regione di Volgograd i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio nel distretto di Kumylzhensky. Non ci sono stati feriti né vittime, ha riferito il governatore della regione, Andrei Bocharov, e non si è verificato alcun incendio a causa della caduta di detriti del drone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA