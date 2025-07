agenzia

Negli oblast di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia

MOSCA, 17 LUG – Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno conquistato altri tre villaggi in altrettante regioni ucraine: Degtyarinoe nella regione di Kharkiv, Popov Yar in quella di Donetsk e Kamenskoye in quella di Zaporizhzhia.

