agenzia
Mosca, ‘contrari a truppe Paesi Nato in Ucraina’
'Porterebbe a un'escalation dalle conseguenze imprevedibili'
MOSCA, 19 AGO – “Ribadiamo la nostra posizione, più volte espressa, sul nostro categorico rifiuto di qualsiasi scenario che preveda l’arrivo in Ucraina di truppe con la partecipazione dei paesi della Nato, che potrebbe portare a un’escalation incontrollabile del conflitto con conseguenze imprevedibili”: lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dall’agenzia Interfax.
