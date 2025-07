Mosca, ‘contro Gergiev una persecuzione senza precedenti’

agenzia

Zakharova cita Vangelo in italiano, 'non gettate perle ai porci'

MOSCA, 23 LUG – “Una persecuzione senza precedenti” è stata scatenata in Italia contro il maestro russo Valery Gergiev, il cui concerto in programma domenica alla Reggia di Caserta è stato annullato. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che critica tra l’altro la posizione espressa dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Zakharova, cita poi, in italiano, una frase del Vangelo di Matteo: “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA