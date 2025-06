Mosca, ‘da Kiev nomi 339 bimbi, ma non li abbiamo rapiti’

agenzia

'Se genitori si presentano li porteremo indietro'

MOSCA, 02 GIU – Mosca sostiene di aver ricevuto da Kiev una lista di “339 nomi” di minori da riportare in Ucraina e respinge le accuse di deportazione illegale di bambini per le quali due anni fa la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Putin. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Questi bambini non sono stati rapiti da nessuno. Non c’è un solo bambino rapito. Ci sono bambini salvati dai nostri soldati a costo della loro vita (…). E stiamo cercando i genitori, e se i genitori si presentano li riportiamo indietro”, è la versione del capo della delegazione russa ai colloqui di Istanbul, Vladimir Medinsky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA