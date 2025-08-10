agenzia

Afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo

ROMA, 10 AGO – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la dichiarazione congiunta dei leader europei e della Commissione Ue sul conflitto in Ucraina “un altro volantino nazista”. “L’ufficio di Zelensky ha pubblicato una dichiarazione congiunta… chiedendo un cessate il fuoco. Ma non del tipo che si otterrebbe interrompendo la fornitura di armi ai terroristi di Kiev. Al contrario, un altro volantino nazista afferma che il successo nel raggiungimento della pace in Ucraina può essere raggiunto solo esercitando pressioni sulla Russia e sostenendo Kiev”, si legge in un post pubblicato su Telegram.

