Mosca, ‘Hezbollah non ha perso il controllo in Libano’

agenzia

'Le milizie sciite mantengono le loro capacità organizzative'

MOSCA, 09 OTT – Nonostante i bombardamenti e le operazioni di terra israeliane in Libano, Hezbollah mantiene la sua forza e le sue capacità organizzative, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le incursioni dell’esercito israeliano nel territorio libanese “sfociano in scontri violenti con i miliziani di Hezbollah e in perdite significative”, ha osservato la portavoce, citata dall’agenzia Ria Novosti. “Secondo le nostre valutazioni – ha aggiunto – il partito sciita, inclusa la sua ala militare, non ha perso il controllo e mostra una organizzazione”.

