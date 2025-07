Mosca, ‘la Russia rimane aperta agli artisti italiani’

agenzia

Consigliere di Putin, nonostante cancellazione concerto Gergiev

MOSCA, 24 LUG – La Russia rimane “aperta agli artisti italiani” nonostante la cancellazione del concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev alla Reggia di Caserta. Lo ha detto all’agenzia Tass Mikhail Shvidkoy, il rappresentante speciale per la cooperazione culturale internazionale del presidente Vladimir Putin. “Non cancelliamo nessuno, siamo aperti agli artisti italiani, siamo aperti agli artisti di tutti i Paesi che vogliono esibirsi in Russia”, ha affermato Shvidkoy, esprimendo rammarico per la vicenda di Gergiev. “Le relazioni russo-italiane nel campo della cultura sono sempre state più forti di quelle politiche”, ha concluso.

