Mosca, ‘Luca Sinigaglia ha mostrato valori degli italiani’

agenzia

L'alpinista si è sacrificato per cercare salvare collega russa

MOSCA, 29 AGO – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakhkarova, ha reso omaggio oggi al coraggio dell’alpinista Luca Sinigaglia, che ha dato la vita per cercare di salvare la collega russa Natalia Nagovitsyna sul Peak Pobeda, in Kirghizistan. Il suo sacrificio, ha affermato la portavoce, dimostra “le vere qualità e i valori del popolo italiano”. Lo riferisce la Tass.

