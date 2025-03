Mosca, ‘Macron è disconnesso dalla realtà’

agenzia

Portavoce Zakharova, 'ogni giorno si contraddice'

MOSCA, 06 MAR – Emmanuel Macron fa “ogni giorno dichiarazioni che contraddicono le sue dichiarazioni precedenti” e mostra così di essere “disconnesso dalla realtà”. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. in merito al discorso televisivo di ieri sera in cui il presidente francese ha lanciato un nuovo allarme per il pericolo rappresentato dalla Russia e proposto di estendere l’ombrello nucleare di Parigi all’Europa.

