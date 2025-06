Mosca mette in guardia gli Usa, ‘non intervengano in Iran’

agenzia

'Le conseguenze negative saranno imprevedibili'

MOSCA, 19 GIU – “Vorremmo mettere in guardia Washington dall’intervento militare in questa situazione, che sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze negative davvero imprevedibili”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito a un possibile attacco americano all’Iran. Lo riferisce la Tass.

