Mosca nega il coinvolgimento nei cyberattacchi in Germania

agenzia

L'ambasciata a Berlino: 'Nessuna prova del nostro coinvogimento'

BERLINO, 03 MAG – La Russia ha respinto come “infondate” le accuse del governo tedesco secondo cui un gruppo di hacker controllati da Mosca avrebbe effettuato di recente una campagna di attacchi informatici in Germania. L’incaricato d’affari dell’ambasciata russa a Berlino “ha respinto le accuse di coinvolgimento delle strutture statali russe in questa vicenda, e nelle attività del gruppo APT 28 in generale”, perché si tratta di accuse “infondate e senza prove”, ha affermato la missione diplomatica russa in Germania su Telegram.

