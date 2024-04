Mosca, ‘neutralizzati 53 droni in diverse regioni’

agenzia

Ministero della Difesa: '44 nella regione di Rostov'

MOSCA, 05 APR – L’esercito russo ha annunciato di aver neutralizzato 53 droni in diverse regioni del Paese. Gli attacchi hanno preso di mira soprattutto la regione di Rostov, che ospita il quartier generale militare dell’operazione russa in Ucraina. “Durante la notte e la mattina del 5 aprile, sono stati sventati diversi tentativi da parte del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando droni aerei”, si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo. Nel complesso sono stati abbattuti o intercettati 53 droni, tra cui 44 nella regione di Rostov (sud), aggiunge la nota.

