‘Mosca non ha risposto su incontro Putin-Trump-Zelensky’

Ushakov,nessun commento russo dopo accenno Witkoff a trilaterale

MOSCA, 07 AGO – Il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, ha dichiarato che durante l’incontro di ieri tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, l’inviato Usa “ha accennato” alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che “la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti”. Lo riporta la Tass.

