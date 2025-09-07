agenzia
‘Mosca non vuole la pace’, Macron chiama Zelensky
Il Quay d'Orsay, 'condanniamo con massima fermezza gli attacchi'
PARIGI, 07 SET – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto questa mattina “un lungo colloquio telefonico con il presidente Zelensky”, dopo i pesanti bombardamenti russi di questa notte, ha riferito l’Eliseo. Anche il Quai d’Orsay ha duramente condannato la nuova offensiva di Mosca: “La Francia – si legge in un comunicato del ministero degli Esteri – condanna con la massima fermezza gli attacchi” che “rappresentano una nuova escalation e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Russia ha alcuna intenzione di pace”.
