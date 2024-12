Mosca, peacekeeper Ue in Ucraina? Discuterne nei negoziati

agenzia

'Ora è presto per farlo, non si deve andare troppo avanti'

MOSCA, 13 DIC – Il Cremlino ritiene che sia presto per discutere della possibilità di truppe europee in Ucraina per monitorare il rispetto di un’eventuale futura tregua: lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Ma “tutto questo può e deve essere discusso durante i negoziati”, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, sostenendo che non si debba “andare troppo avanti”.

