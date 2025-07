‘Mosca pianifica attacco con 2.000 droni contro l’Ucraina’

agenzia

Lo afferma il generale tedesco Christian Freuding

ROMA, 20 LUG – Il capo del centro situazionale per l’Ucraina presso il ministero della Difesa tedesco, il generale di divisione della Bundeswehr Christian Freuding, ha detto ieri che Mosca intende lanciare contemporaneamente fino a 2.000 droni verso l’Ucraina: lo riportano i media ucraini. Questo “rappresenterà una seria sfida per il sistema di difesa aerea ucraino”, ha aggiunto Freuding in un podcast. Servono “contromisure intelligenti”, ha aggiunto, osservando che l’uso dei missili Patriot è illogico contro i droni kamikaze russi, il cui costo è di 30-50 mila euro, mentre un missile Patriot costa oltre 5 milioni.

