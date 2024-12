Mosca, raid risposta a uso armi americane da parte di Kiev

agenzia

Lanciati missili Atacms

MOSCA, 13 DIC – Il ministero della Difesa russo ha detto di aver lanciato un bombardamento in Ucraina come “risposta all’uso di armi americane a lungo raggio”, evidente riferimento ai missili Atacms che secondo Mosca le forze ucraine hanno lanciato recentemente in territorio russo. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. “In risposta all’uso di armi americane a lungo raggio, le forze armate della Federazione russa hanno lanciato un massiccio attacco con armi aeree e marittime a lungo raggio ad alta precisione e hanno attaccato con veicoli aerei senza pilota infrastrutture di fondamentale importanza per il carburante e l’energia in Ucraina che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale”, è la versione di Mosca. La Russia è accusata di prendere di mira infrastrutture energetiche in vista dell’inverno e negli anni passati è già stata accusata di aver lasciato al gelo e senza luce milioni di civili ucraini.

