Mosca, regime antiterrorismo in 3 regioni a confine Ucraina

agenzia

Introdotto a Belgorod, Kursk e Bryansk 'per reprimere minacce'

ROMA, 10 AGO – Il Comitato nazionale antiterrorismo russo ha annunciato l’introduzione di un regime speciale antiterrorismo – che comporta restrizioni per la popolazione – nelle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, al confine con l’Ucraina. Lo scrive Ria Novosti. “Il regime di Kiev ha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diverse regioni del Paese”, ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a Kursk. “Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici” il capo dell’Fsb Bortnikov “ha deciso di organizzare operazioni antiterrorismo a Belgorod, Bryansk e Kursk”.

