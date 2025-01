Mosca, ‘se Trump vorrà riprendere contatti Putin ci sarà’

agenzia

'Ma finora nessuna richiesta,opportuno aspettare l'insediamento'

MOSCA, 09 GEN – Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che se Donald Trump manterrà la sua intenzione di contattare Putin, il presidente russo “non potrà che accogliere con favore” questo fatto, ma ha anche affermato che finora la presidenza russa non ha ricevuto richieste in tal senso da parte del team di Trump. Lo riportano le agenzie russe Tass e Interfax. “No, non ci sono state richieste. Ma d’altro canto, per ovvi motivi, probabilmente sarebbe più opportuno aspettare fino all’insediamento” di Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato Peskov secondo Interfax.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA