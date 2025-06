Mosca, ‘spese 5% Paesi Nato non minaccia nostra sicurezza’

agenzia

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Lavrov

MOSCA, 26 GIU – L’aumento delle spese militari al 5% del Pil dei Paesi membri della Nato non avrà un impatto “significativo” sulla sicurezza della Russia, ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. “Quanto all’impatto sulla nostra sicurezza di questo obiettivo del 5%, non penso che sarà significativa in alcun modo”, ha affermato Lavrov, citato dall’agenzia Ria Novosti, durante una conferenza stampa dopo un colloquio con il suo omologo del Laos.

