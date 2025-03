agenzia

'Noi vogliamo una pace duratura'

MOSCA, 13 MAR – Una breve tregua in Ucraina servirebbe a Kiev per riprendere il fiato, mentre Mosca vuole una pace duratura. Lo ha detto Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, citato da Ria Novosti.

