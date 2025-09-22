Mosca,’infondate accuse di violazione dello spazio aereo estone’

agenzia

'Prosegue linea di tensione e provocazione'

MOSCA, 22 SET – “Riteniamo che tali parole siano vuote, infondate e una continuazione della linea completamente sfrenata di crescente tensione e di provocazione di un clima di confronto”: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando le accuse di aver violato lo spazio aereo estone che nei giorni scorsi Tallinn ha rivolto alle forze armate russe. Lo riporta l’agenzia Interfax.

