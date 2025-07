Mosca,Lavrov e Rubio hanno parlato di Ucraina, Siria, Iran

agenzia

'Scambio di opinioni concreto e franco'

MOSCA, 10 LUG – Nel loro incontro di oggi a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno avuto un “concreto e franco scambio di opinioni sull’Ucraina, la situazione in Iran e Siria, così come su una serie di altri problemi internazionali”. Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri di Mosca.

