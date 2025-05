Mostra dell’ANSA su Falcone e Borsellino al tribunale di Enna

agenzia

Inaugurata oggi, il 28 maggio un convegno sulla Legalità

ENNA, 23 MAG – Nel giorno delle commemorazioni della strage di Capaci la mostra dell’ANSA, “L’eredità di Falcone e Borsellino” approda al tribunale di Enna, allestita nel grande atrio del palazzo di giustizia. Un percorso ad immagini e testi che ricostruisce la storia dei due magistrati che ha dato vita anche ad un docu-film, firmato, così come la mostra dal capo della redazione siciliana dell’agenzia, Franco Nuccio, e dal giornalista Franco Nicastro. L’evento che culminerà il prossimo 28 maggio con un convegno dal titolo “Legalità e responsabilità: costruire il futuro insieme” è stato organizzato da Elisa Demma, presidente del movimento forense nazionale e da Eliana Maccarrone, presidente della sezione di Enna del movimento in collaborazione con il consiglio dell’ordine degli avvocati e con il contributo del liceo artistico Luigi e Mario Cascio che esporrà, in prossimità dell’aula intitolata a Falcone e Borsellino, alcuni lavori a tema legalità preparati dagli allievi del liceo. Al convegno partecipa anche il procuratore di Enna, Ennio Petrigni.

