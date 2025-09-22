Mostre, 29 opere Mitoraj in Sicilia, Patané (direttore produzione): “Una delle più importanti”

agenzia

Palermo, 22 set. È una delle mostre più importanti sull’artista polacco Igor Mitoraj ‘Lo sguardo – Humanitas Physis’, quella che si chiuderà il 31 ottobre prossimo, con le 29 opere monumentali del maestro Mitoraj collocate tra il Parco Archeologico Neapolis, il Castello Maniace a Ortigia, e a Ragalna, sull’Etna. A esserne certo è Paolo Patanè, direttore della produzione esecutiva della mostra, come ha dichiarato a margine del finissage di sabato scorso. Un evento in cui le performance artistiche ideate da Gisella Calì, docente di musical theatre apprezzata per i suoi spettacoli di teatro immersivo, dedicate ai 4 elementi sui quali è stata sviluppata la mostra, hanno incantato i presenti, tutti collezionisti e appassionati delle opere di Mitoraj. “Certamente è la mostra più articolata. Tre siti molto diversi: Ortigia, la Neapolis e l’Etna. Siti archeologici e siti naturalistici”, ha detto.