Mostre, Banca del Fucino celebra i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino é al fianco dell’Arma dei Carabinieri nella realizzazione della grande mostra “Sempre, ovunque. 211 anni di storia dei Carabinieri tra arte, cinema e societá”, che apre al pubblico oggi negli spazi dell’Appartamento dei Principi di Palazzo Reale a Milano, in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma. Promossa dal Comune di Milano e dall’Arma dei Carabinieri, e organizzata da Palazzo Reale e Triennale Milano, l’esposizione – si legge in una nota – vede come main partner Banca del Fucino e sará visitabile gratuitamente fino al 26 giugno prossimo. Il progetto espositivo é di Damiano Gullí, curatore per arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano; la mostra propone un percorso espositivo in otto sezioni tematiche, le quali tra pittura, scultura, fotografia, cinema e letteratura, raccontano il profondo legame tra i Carabinieri e la societá italiana, con un focus particolare su Milano. Attraverso materiali d’archivio, opere d’arte e contributi audiovisivi, la mostra ripercorre la storia dell’Arma, mettendo in luce anche le numerose commissioni artistiche realizzate per il celebre Calendario storico dei Carabinieri. Un racconto per immagini e simboli che attraversa oltre due secoli di storia, in dialogo con opere di artisti come Ottone Rosai, Pietro Annigoni, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Francesco Clemente e Michelangelo Pistoletto. “Il sostegno di Banca del Fucino a questo progetto culturale – conclude la nota – si inserisce nella piú ampia visione dell’Istituto di promuovere iniziative che valorizzino il patrimonio artistico italiano in tutte le sue forme e il ruolo delle istituzioni che ne custodiscono la memoria e i valori fondanti”. – news in collaborazione con Banca del Fucino – – foto ufficio stampa Banca del Fucino – (ITALPRESS). fsc/com 05-Giu-25 15:15

