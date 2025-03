Moto contro auto posteggiata a Catania, morti due giovani

agenzia

Impatto violento nella notte, le vittime avevano 24 e 25 anni

CATANIA, 02 MAR – Due giovani motociclisti hanno perso la vita, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto nella centrale via Trieste a Catania. Le vittime sono un catanese di 24 anni e un romano di 25. Secondo una prima ricostruzione, erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un’auto regolarmente parcheggiata sulla strada. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma nulla ha potuto per salvare loro la vita. Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti agenti di polizia e vigili urbani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA