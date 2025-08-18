Motociclista muore colpito da un fulmine in Salento

agenzia

Vittima un turista romano 42enne. Nella zona c'era un temporale

LECCE, 18 AGO – Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento. La zona era interessata da un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il fulmine – a quanto viene riferito – lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

