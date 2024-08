MotoGP: accordo tra Ducati e VR46 Racing per il 2025

agenzia

La squadra pesarese schiererà una moto ufficiale e una 2024

ROMA, 02 AGO – E’ stato ufficializzato a Silverstone (Gb) l’accordo pluriennale tra Ducati e il VR46 Racing Team, che nel 2025 diventa satellite della casa di Borgo Panigale. Nel box, informa una nota, ci saranno una moto ufficiale e una Ducati Desmosedici GP24, insieme a nuovo personale tecnico Ducati, in aggiunta a quello già operativo. Il team VR46, sbarcato in MotoGP solo tre stagioni fa, prende così il posto della Pramac, che nella prossima stagione metterà in pista le moto della Yamaha. “Non posso che essere orgoglioso di annunciare questo accordo – il commento del team director VR46, Alessio Salucci -. È un momento davvero significativo per tutto il gruppo: aver raggiunto questo risultato, con una squadra giovane, con tanti ragazzi dalla Moto3, in soli tre anni, è qualcosa di straordinario. Ci aspettano degli anni impegnativi, ricchi di sfide, ma non vediamo l’ora di metterci tutti alla prova”. “Siamo felici, di poter fortificare ulteriormente il nostro rapporto con la squadra pesarese – le parole di Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse – visto che negli ultimi anni siamo riusciti a raggiungere insieme importanti risultati. Forniremo pieno supporto factory nella prossima stagione e sono sicuro che insieme potremo raggiungere altri traguardi significativi”.

