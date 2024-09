MotoGP: confermata per 2 stagioni tappa mondiale in Portogallo

agenzia

Una conferma per lo spettacolare circuito dell'Algarve

ROMA, 25 SET – La MotoGP ha annunciato la firma di un accordo biennale con l’Autodromo Internazionale dell’Algarve grazie al quale la struttura verrà inserita nei calendari 2025 e 2026 del campionato, sulla scia di sei Gran Premi già disputati, che nelle scorse edizioni hanno regalato spettacolo ed attirato centinaia di migliaia di spettatori in questa regione del Portogallo, in un periodo che non combacia con il picco della stagione turistica.

