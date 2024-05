MotoGp Jerez, vince Bagnaia dopo duello serrato con Marquez

agenzia

Roma, 28 apr. Finale appassionante nel MotoGp di Jerez, in Spagna, con il duello serrato negli ultimi sei giri del circuito tra Pecco Bagnaia, in testa da subito dopo essere partito settimo, e Marc Marquez sulla Ducati Gresini. A spuntarla è il campione del mondo in carica, che ora è secondo nel Mondiale a 17 punti da Martin.

Terzo posto per Marco Bezzecchi, ancora Ducati, mentre Jorge Martin scivola e si ritira, dopo aver vinto la Sprint di ieri. Seguono Alex Marquez, Enea Bastianini, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Pedro Acosta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA