MotoGP – Márquez-Bagnaia, il secondo round va in scena a Rio Hondo Il riscatto di Pecco, nel GP d’Argentina, a 3,50 su Sisal.it

agenzia

– Roma, 13 marzo 2025 – La MotoGP si prepara al secondo atto stagionale volando in Sudamerica dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di Argentina. Marc Márquez, in sella alla Ducati Factory, ha già messo alle spalle la doppietta in Thailandia e, sul tracciato di Rio Hondo, vuole alzare nuovamente la voce. Il Cabroncito, che sui tornanti argentini ha vinto in tre occasioni, punta anche sulla storia: nelle tre stagioni in cui ha trionfato in Argentina, Márquez ha poi conquistato il titolo. Tutti questi dati, oltre alla prova di forza a Buriram, fanno di lui il grande favorito: gli esperti Sisal, infatti, vedono il successo dello spagnolo a 1,50 sia per la Sprint del sabato che per il trionfo nella gara lunga.

Alle spalle di Marc si piazza il compagno di squadra Pecco Bagnaia il quale, come ammesso dopo la Thailandia, è tutt’altro che soddisfatto dei terzi posti ottenuti nel gran premio d’esordio. Il numero 63 della Rossa di Borgo Panigale a Rio Hondo non ha mai trionfato in carriera e, questo, sarebbe il momento giusto per interrompere il digiuno. Pecco vuole mandare un segnale al nove volte campione del mondo ed è pronto a farlo già da questo weekend: il successo nella Sprint si gioca a 4,50 mentre si scende a 3,50 per vederlo sul gradino più alto del podio alla domenica.

Sogna di essere il terzo incomodo Álex Márquez, due volte secondo all’esordio alle spalle del fratello Marc, e desideroso di prendersi la rivincita. Lo spagnolo, con la sua Ducati numero 73 del Team Gresini, punta deciso alla vittoria offerta a 4,50 per il sabato mentre quella nella gara lunga pagherebbe 6 volte la posta.

Lontani, anzi lontanissimi, al momento il resto degli aspiranti al successo: MarcoBezzecchi, Aprilia, dominatore lo scorso anno, è offerto a 20 al pari dei due centauri del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannatonio e Franco Morbidelli, e di PedroAcosta su KTM.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.