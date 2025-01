Motta “Cambiaso in campo col Milan, Kolo Muani interessante”

agenzia

Il tecnico recupera anche Vlahovic, fuori ancora Conceicao TORINO (ITALPRESS) – “Noi siamo i primi a non essere contenti dei pareggi, in tante partite abbiamo fatto bene e non siamo arrivati alla vittoria. Significa che non basta quello che abbiamo visto in campo. Vedo una crescita della squadra ma, ribadisco, non siamo contenti né dei risultati, né della classifica perché vogliamo essere piú in alto e lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria”. L’ennesimo pareggio, quello di martedí nel recupero con l’Atalanta, non é andato giú a Thiago Motta, che alla vigilia della sfida dello Stadium contro il Milan spera finalmente in una svolta. Nei rossoneri ci saranno delle assenze di peso “ma affronteremo il miglior Milan possibile. L’importante é che siamo pronti a fare la nostra partita al massimo come sempre per poter vincere”. In un incontro delicato anche per la corsa ai primi 4 posti (“vogliamo stare nella zona Champions ma dopo la partita di domani il campionato non é finito”), il tecnico potrá contare sia sul recuperato Vlahovic che sul nuovo acquisto Alberto Costa (“é arrivato bene, portando grande energia ed entusiasmo, sará un giocatore in piú che potrá aiutare la squadra”) e magari anche su Kolo Muani. “Sono contento del suo arrivo, é molto interessante per noi. Stiamo aspettando di risolvere delle pratiche burocratiche, se sará tutto ok domani sará col gruppo. Se puó giocare assieme a Vlahovic? Tutti i giocatori di livello possono giocare insieme”. Ancora fuori Conceicao, in dubbio Perin ma ad ogni modo fra i pali ci sará Di Gregorio. E una maglia da titolare se la prenderá anche Cambiaso, a dispetto delle voci relative a una ricca offerta del Manchester City che potrebbe far tentennare la Juve. “Andrea lo vedo molto bene e domani giocherá”, taglia corto Motta. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 17-Gen-25 14:11

