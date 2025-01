Mozzarella di Bufala Campana DOP, giornata di studio a Caserta

agenzia

CASERTA (ITALPRESS) – L’analisi dei dati produttivi 2024 e gli scenari che si delineano per la filiera nel 2025 saranno al centro di una giornata di studio promossa dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, con la partecipazione di tutti gli stakeholders del comparto. “Mozzarella di Bufala Campana DOP: direzione Futuro” é il titolo dell’evento, che si terrá il 31 gennaio alle 11 nella sala convegni della Camera di Commercio di Caserta, in via Roma, 75. Saranno affrontati i temi chiave della qualitá del prodotto, della tracciabilitá della filiera e dell’accesso al credito. Sono questi, infatti, gli asset strategici per poter crescere sui mercati globali. Il report dell’anno appena trascorso sará illustrato dal direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani. A spiegare funzionamento e risultati del sistema di tracciabilitá sará invece Michele Blasi del Dipartimento Qualitá Agroalimentare (Dqa), l’ente terzo incaricato dal 2013, con specifici decreti ministeriali, a svolgere i controlli e la certificazione della filiera della mozzarella di bufala campana Dop. In virtú di tale incarico, infatti, il Dqa trasmette alla piattaforma “tracciabilitá della filiera bufalina” i dati dei caseifici e dei raccoglitori del latte iscritti al sistema della Dop. Una piattaforma unica, che non ha precedenti in altri comparti agroalimentari. A discutere del valore fondamentale della trasparenza ci saranno Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Izsm) e Salvatore Schiavone, direttore dell’Ispettorato Centrale Tutela della Qualitá e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) per la Campania e il Molise. Sul versante economico Emanuele Fontana di Crêdit Agricole porrá l’accento sul rapporto tra credito e comparto. Le conclusioni sono affidate al presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e all’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo. La giornata di lavori sará moderata dal giornalista Nando Santonastaso. -foto ufficio stampa Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop – (ITALPRESS). mgg/com 27-Gen-25 12:05

