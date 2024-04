Msi: La Russa, ‘con Almirante destra sociale, voleva partito protagonista democrazia italiana’

agenzia

Roma, 28 mar. Dal Movimento sociale italiano a Fiuggi come è cambiata in questi anni la destra italiana? “Più che cambiata si è evoluta, io credo che c’è un filo preciso e per capirlo basta tornare al 1970. O se volete al sessantanove quando, dopo Michelini arriva alla guida del Msi Almirante, che era il capo della sinistra del Movimento sociale italiano, ma che al contrario, capisce che la evoluzione della del partito va nella direzione di identificarsi con una destra sociale e difatti i due congressi che ci saranno a poca distanza dalla sua elezione al segretario nazionale, aprono uno scenario che poi porta a Fratelli d’Italia, perché noi stiamo trascurando il tentativo che ci fu in quegli anni -e Altero era un protagonista- di aprire il movimento sociale italiano a un possibile ruolo di protagonista nella democrazia italiana”. Lo dice Ignazio La Russa, intervistato dall’associazione Altero Matteoli.