Muon presenta le ultime innovazioni per le bici elettriche a Eurobike 2024

FRANCOFORTE, Germania, 12 luglio 2024 /PRNewswire/ — Recentemente, il rinomato marchio europeo di biciclette elettriche Muon ha presentato la sua gamma completa di biciclette elettriche intelligenti all’avanguardia a Eurobike 2024. I modelli in evidenza includevano e-bike per pendolari, urbane e gravel leggere. Essendo un marchio in rapida crescita, Muon ha messo in evidenza il suo knwo-how e il suo spirito innovativo ai professionisti del settore e ai distributori in questo evento di prim’ordine.

Eurobike, la principale esposizione mondiale della bicicletta, attira ogni anno visitatori e commercianti di biciclette da tutto il mondo per discutere le ultime tendenze del ciclismo e dell’eco-mobilità. Questo evento ha fornito a Muon una piattaforma per mostrare gli ultimi prodotti e l’ha aiutata a connettersi e interagire con la comunità globale di e-bike.

“Siamo molto lieti di presentare le nostre ultime innovazioni a Eurobike e di condividere la nostra passione per la mobilità sostenibile con esperti del settore e appassionati di ciclismo”, ha affermato il team Muon. “Queste innovazioni combinano tecnologia all’avanguardia, design elegante e prestazioni elevate e guardiamo con fiducia alla loro performance sul mercato”.

A Eurobike 2024, le e-bike di Muon sono state oggetto di un’attenzione significativa, attirando numerosi media e visitatori. I modelli Fermion, Elon e Lepton, in particolare, hanno ricevuto ampi consensi.

La Fermion è una e-bike gravel leggera progettata sia per strade urbane che per sentieri sterrati. È dotata di un cambio Shimano® GRX, manubrio gravel svasato in fibra di carbonio e un telaio gravel avanzato, che offre un’autonomia di oltre 100 km con una singola carica.

Elon incarna la potenza con i suoi componenti ad alte prestazioni. Dotato del cambio continuo Enviolo Trekking, consente inoltre al ciclista di personalizzare la potenza del motore a trazione centrale Kreutzer proprietario di Muon. Essendo una bici elettrica versatile, la Elon eccelle non solo sulle strade cittadine ma anche sugli aspri sentieri di montagna.

Ispirata alle esigenze di pendolarità dei ciclisti urbani, la Lepton vanta un telaio step-through e un design ergonomico per un comfort ottimale del ciclista. Con un sistema di trasmissione a cinghia e il motore centrale Kreutzer, assicura un nuovo livello di comfort e prestazioni per ogni corsa.

Questi modelli mettono in mostra l’eccezionale tecnologia e capacità di design di Muon nel campo delle e-bike, offrendo diverse opzioni per gli appassionati di ciclismo sia urbano che fuoristrada. Saranno disponibili per il preordine sul sito Muon entro la fine dell’anno. Per ulteriori informazioni visitare www.muon.bike.

Informazioni su Muoni

Creata nel 2015, Muon fonde in modo unico il design elegante dei telai per biciclette in stile europeo con lo spirito avventuroso della cultura dell’outdoor. Il suo obiettivo è creare e-bike che siano non solo versatili e sportive ma anche comode e facili da guidare.

