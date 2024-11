Muro Berlino: Fontana, ‘buon giorno della libertà a tutti’

agenzia

Roma, 9 nov “Il crollo del muro di Berlino, 35 anni fa, ha posto le basi per la riunificazione della Germania e ha segnato il tramonto dei regimi totalitari del ‘900 europeo. Oggi come allora dobbiamo guardare a questa data simbolo per ispirare nuovi processi di pace in un mondo che ancora vive troppe divisioni. Buon Giorno della Libertà a tutti!”. Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

