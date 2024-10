Musica: a Bennato, Bersani, Locasciulli e Parodi premio Tenco 2024

agenzia

Milano, 1 ott. Si avvicina il Premio Tenco 2024, le cui tre serate clou si terranno il 17, 18 e 19 ottobre come di consueto nel tempio della musica italiana, il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla canzone d’autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni. In questa edizione 2024, il riconoscimento, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, verrà conferito a Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi.

Sempre il Club Tenco assegnerà in questa edizione il Premio Tenco all’operatore culturale a Caterina Caselli e il Premio Yorum a Toomaj Salehi, il rapper iraniano condannato a morte per “corruzione sulla terra” da un tribunale rivoluzionario. Il Premio Yorum è istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Nel cinquantenario del Premio Tenco, il Premio Siae va a Ivan Graziani, che partecipò alla prima edizione del 1974. Cantautore e strumentista scomparso troppo presto, ha impresso alla canzone italiana una vena rock inconfondibile, come la sua voce, componendo liriche indimenticabili, sempre in bilico tra ironia pungente e dolce malinconia.

Oltre ai Premi Tenco 2024, sul palco dell’Ariston durante la prima delle tre serate, il 17 ottobre, verranno consegnate le Targhe Tenco 2024, annunciate nel luglio scorso e assegnate a: ‘È inutile parlare d’amore’ (Woodworm, Distribuzione Universal) di Paolo Benvegnù Migliore album in assoluto, ‘La Mia Terra’ (Carosello Records) di Diodato Migliore canzone singola, ‘Hasta Siempre Mercedes’ (Bmg) di Simona Molinari Migliore album di interprete, ‘Assamanù’ (Cassis Publishing) di Setak Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) ‘Curami l’anima’ (Squilibri Editore) di Elisa Ridolfi Migliore album opera prima, e ‘Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano’ (Azzurra Music) prodotto da Alberto Zeppieri Migliore album a progetto.

Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco: il fondatore del gruppo rock russo Ddt Jurij Ševčuk, che ritirerà il Premio Tenco 2022, Tosca, Francesco Tricarico, Filippo Graziani, Michele Staino, Fabrizio Mocata, Gianni Coscia, Waine Scott, Kento e Irene Buselli. Presentano le tre serate Francesco Centorame e Antonio Silva.